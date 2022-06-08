20 مترشحا لامتحان الباكالوريا يجتازون المناظرة من السجن..



أعلنت وزارة العدل أن عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا، من المودعين بالوحدات السجنية، يبلغ 20 مترشحا، في اختصاصات مختلفة هي الرياضيات والآداب والعلوم التقنية والاقتصاد والتصرف والعلوم التجريبية وعلوم الإعلامية.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية، أنه “تم توفير الكتب والمراجع للمترشحين، لمساعدتهم على حسن الاستعداد للامتحان، تجسيدا لما يكفله القانون عدد 52 المؤرخ في 2001 المتعلق بنظام السجون، من حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن”.

كما جاء في البلاغ أنه بتكليف من وزيرة العدل، أشرف برهان عزيزي، (مكلّف بمكتب السجون والإصلاح)، على متابعة انطلاقة إنجاز الاختبارات بالسجن المدني بالمرناقية، كما تم بالمناسبة مواكبة توزيع الاختبارات على المترشحين ومعاينة مدى توفير مختلف الجوانب المادية واللوجيستية لضمان تهيئة أفضل الظروف لإجراء الامتحان.

ويتوزّع المترشحون على 10 وحدات سجنية كالتالي:

– سجن المرناقية: 8 مترشحين

– سجن منوبة: مترشحتان

– سجن المهدية: مترشحان

– سجن البرج الرومي: مترشحان.

– سجن سوسة مترشح

– سجن سليانة : مترشح

– سجن القيروان : مترشح

– سجن الكاف : مترشح

– سجن قابس : مترشح

– سجن حربوب : مترشح