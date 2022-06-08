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سيدي بوزيد: فتح 61 مكتب تسجيل بوزيد استعدادا لاستفتاء 25 جويلية القادم

2022/06/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

قامت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بفتح 61 مكتب تسجيل استعدادا لاستفتاء 25 جويلية القادم، منها 26 مكتب قار بمقرات البلديات ومراكز البريد، وعدد من الإدارات التي تشهد إقبالا من السكان، بالإضافة إلى 35 مكتب متنقل، حسب ما بينه المنسق الجهوي للهيئة، نبيل جلالي.

وأكد جلالي، في تصريح لـ(وات)، ان عمل الفرق المتنقلة الذي انطلق منذ 29 ماي الماضي، سيركز بالأساس على التجمعات السكانية بالأرياف ذات الكثافة المرتفعة والمعاهد الثانوية خلال فترة امتحانات الباكالوريا.

وأوضح، أن الإقبال تحسن خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 عملية تسجيل جديدة اغلبها من الفئة الشبابية، مشيرا الى ان أنه تم انتداب 68 عون تسجيل، و10 إداريين للعمل بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد.

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