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نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2022/06/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نبّه المعهد الوطني للرصد الجوي الى نشاط الرياح الليلة يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل، ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج بخليج قابس.
ويتسم الطقس الليلة بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 24 و 28 درجة بالشمال والوسط، وبين 28 و 33 بالجنوب، وفق نشرة متابعة صادرة، عشية الاربعاء، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

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