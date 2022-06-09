أكد أنهم يراهنون على اسقاط الرئيس: زهير حمدي يفضح هؤولاء..#خبر_عاجل

قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، أنّ “أغلب المقاطعين للمسار الحالي، يُراهنون على إسقاط هذا المسار وإسقاط الرئيس وإنهاء هذه المهمة قبل حلول 25 جويلية”.

وخصّ زهير حمدي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 9 جوان 2022 بالذكر الأحزاب السياسية، قائلا: “هذا بات بالمكشوف، وأنا اتحدّث عن الأطراف السياسية التي تهدّد وترهب النّاس.. أما اتحاد الشغل فهو قصّة أخرى، هو منظمة وطنية لها استحقاقات..”.

وقال: “هذا المسار أصبح بالنسبة لهم حياة أو موت.. إذا مرّ الاستفتاء في 25 جويلية بأغلبية مريحة يعرفون جيّدا أنّ كلّ شيء انتهى”.

ونبّه زهير حمدي إلى أنّ البلاد تمرّ بوضع صعب ومرحلة حاسمة، إلاّ أنّ بعض الأطراف تتسابق لخلق “معارك وهمية” على غرار “معركة الهوية”، وفق قوله.