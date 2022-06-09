منوبة/باكالوريا 2022: تسجيل عملية غش باستعمال ”بلوتوث ماستر كارد” ومحاولة غش وسوء سلوك

سجلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، في ثاني أيام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، عملية غش بمركز الامتحان حي الشباب بدوار هيشر، ارتكبتها تلميذة باستعمال تقنية “بلوتوث ماستر كارد”، وتم على إثرها منعها من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها، من قبل المندوبية الجهوية للتربية.

وتتمثل هذه التقنية ، وفق تأكيد مصدر أمني ل”وات”، في بطاقة الكترونية توضع في الجيب بعد شحنها وترد آليا على الاتصال، تبين استعمالها من قبل التلميذة بتقنية “البلوتوث”، وذلك عبر سماعة ذكية في شكل كويرة صغيرة الحجم تم ضبطها في أذنها، وقامت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بحجزها، وفتح بحث في الغرض.

وتم أيضا منع تلميذ من استئناف الامتحان بالمعهد الثانوي بمنوبة، لسوء السلوك مع المراقبين ورئيس مركز الامتحان، فيما سجلت في نفس اليوم محاولة غش داخل مركز الامتحان بالمعهد الثانوي الاستقلال بوادي الليل، بعد اصطحاب مترشح جهاز هاتف جوال تم التفطن له قبل بداية الاختبار، وواصل اجتياز الامتحان، على أن تتم لاحقا إحالة ملفه على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية.

يشار إلى تسجيل الجهة أمس ثلاث محاولات