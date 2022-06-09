بنزرت: السيطرة على حريق ببنزرت الجنوبية أتى على 3 هكتارات قمح وعدد من بيوت النحل وأشجار الزيتون

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببنزرت بمعية مصالح الغابات، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق مفاجئ جد بأرض فلاحية واقعة بمنطقة بني وذيل من عمادة هيشر بمعتمدية بنزرت الجنوبية ، بحسب تأكيد المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد كمال المليتي.

وأفاد المصدر ذاته بأن الحريق أتى إجمالا على حوالي 3 هكتارات من حقل قمح و4 هكتارات حصيدة، وعدد من بيوت النحل وبعض أشجار الزيتون.

وأوضح أنه تم بإشراف رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة، واستنفار عدد هام من آليات التدخل الميداني التابعة لمصالح الحماية المدنية والغابات، علاوة على مساعدة عدد من الفلاحين، وأمكن السيطرة على الحريق بالكامل، وخاصة منع مزيد امتداده بالمكان.

يشار إلى أن مصالح الأمن تولت تحرير بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة أسباب الحريق، وفق ذات المصدر.