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مجمع القطاع العام لاتحاد الشغل يندد بحملات التشويه التي تطال هياكل المنظمة ويتمسك بمطالب برقية إضراب 16 جوان الجاري

2022/06/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ندد مجمع القطاع العام التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه، الخميس، حملات التشويه التي تطال هياكل الاتحاد و”نهج التشكيك في قراراته”، مجددا تمسكه بالمطالب الواردة في برقية إضراب 16 جوان الجاري الذي يهم كافة المنشآت والمؤسسات العمومية.

وعبر مجمع القطاع العام في بيان له، عن رفضه الكلي لكافة الإجراءات اللاشعبية والمفقرة للطبقة الوسطى خاصة والمعلنة من قبل الحكومة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، مؤكدا أن الإضراب المبرمج في 16 جوان يهدف إلى الدفاع عن حق أعوان وعمال القطاع العام في ترميم مقدرتهم الشرائية ويدعو إلى مراجعة القانون العام للمؤسسات والمنشآت العمومية بالإضافة إلى إلغاء المنشور 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات.

ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1 بالمائة) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

وسيشمل الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 جوان، 159 مؤسسة منشأة عمومية.

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