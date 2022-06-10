خبراء يحذرون من فيروس نادر وقاتل..#خبر_عاجل

حذر خبراء من احتمال انتشار مرض “نادر جدا” يكون قاتلا في العادة، ويمكن أن يسبب التهابا في الدماغ.

وأصدرت السلطات الصحية في ألمانيا تحذيرا مروعا، حيث تم اكتشاف حالة جديدة من مرض نادر جدا يعرف باسم مرض “بورنا”، كما يُعرف أيضا باسم مرض الحصان الحزين.

ويأتي من فيروس مرض “بورنا” (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وعلى الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية، إلا أنه نادر جدا، ولم يُكتشف سابقا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

ويمكن أن يسبب “بورنا” التهابا في الدماغ بعد الإصابة، ما يؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبا، بينما يُعاني من نجوا من الفيروس من أضرار طويلة الأمد، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وفي المتوسط، تبلغ ألمانيا عن إصابتين كل عام، على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في البلاد قد يصل إلى 6 حالات سنويا.

ووفقا لمكتب ولاية بافاريا للصحة وسلامة الغذاء، أبلغ عن 7 إصابات بمرض “بورنا” في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2021، 5 منها في بافاريا.

وكالات