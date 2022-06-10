عاجل: أنس الحمايدي يرد على بيان وزارة العدل..

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للقضاة التونسيين أنس الحمادي بيان وزارة العدل الصادر أمس هرسلة وتخويف للقضاة بهدف من مواصلة اعتصاماتهم.

وأضاف الحمادي انه كان من الأولى بوزارة العدل أن تتخذ موقفا ضد حملات التشهير والثلب التي طالت القضاة منذ أشهر على صفحات التواصل الاحتماعي وأن تضع حدا للتجاوزات في حقهم.

وأكد رئيس الجمعية في تصريح لموزاييك على مواصلة التحركات الاحتجاجية ما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار عزل القضاة مهما كلفهم ذلك معتبرا قرار تعليق العمل بكافة المحاكم كان اضطراريا أمام ما آل اليه المرفق القضائي.