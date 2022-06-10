هام: اجراءات جديدة للوافدين على تونس..

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 10 جوان 2022، أنّه نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بالبلاد التونسية بفضل الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، تقرر بداية من اليوم الجمعة 10 جوان 2022 اتخاذ جملة من الإجراءات.

-إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

-إجبارية استظهار الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ثمانية عشرة سنة (18 سنة) بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند السفر.

-إعفاء الأطفال الوافدين الذين أعمارهم أقل من 18 سنة، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية أو بشهادة التلقيح أو جواز التلقيح.

-التوصية بارتداء الكمامات داخل المؤسسات الصحية.

-الحرص على مواصلة تهوئة الفضاءات المغلقة.

-الحرص على مواصلة عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة خاصة للأشخاص، كبارالسنّ أوالمصابين بأمراض مزمنة.

ويتم تحيين البروتوكولات الصحية حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.