يتواصل مع جند الخلافة: الاطاحة بعنصر يوفر المؤونة للعناصر الإرهابية في جبل السلوم بمقابل..

عاجل: تحديد هويّة المترشّحين المتورّطين في تسريب امتحان البكالوريا..

201 حالة غش في اليوم الثاني لامتحانات البكالوريا..#خبر_عاجل

القصرين : محاولات الغش في مناظرة الباكالوريا في الجهة ترتفع إلى 43 حالة

الديماسي يرفض المشاركة في جلسات الحوار الوطني..

2022/06/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال الديماسي، في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام “إنّه خيّر التعبير عن مواقفه وتقديم مقترحاته عبر الإعلام”، رافضا المشاركة في جلسة مغلقة أو الانخراط في اللجان الاصطناعية” حسب تعبيره.

وذكّر الديماسي، بأنّه طالب منذ سنوات، بتشكيل نواة أو لجنة تتكون من خبراء لا يتجاوز عددهم 6 أشخاص، مُعبرا عن استعداده للمشاركة في هذه اللجنة، بشرط الاتفاق المسبق مع رئيس الجمهورية على تطبيق مايتم التوصل إليه، من توصيات أو قرارات، دون أيّ تدخل منه”.

وانتقد الديماسي، تنظيم جلسات الحوار الوطني في غياب اتحاد الشغل، مشيرا إلى “أنّه من أبرز شروط صندوق النقد الدولي، للتفاوض مع الحكومة التونسية، وضع برنامج إصلاح واضح، ومتفق عليه مع المنظمات الوطنية، خاصة اتحاد الشغل”، حسب تعبيره.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn