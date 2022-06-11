هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2022/06/11 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

من المنتظر أن تتقلص قوة الرياح المتواصل هبوبها قرب السواحل، تدريجيا بداية من مساء اليوم السبت
أما النشرات التحذيرية فتبقى سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر بالسواحل الشرقية
وتكون السماء قليلة السحب على كامل البلاد و درجات الحرارة في مستويات مقبولة َ وتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 32 و38 ببقية الجهات

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