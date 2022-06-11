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عاجل: سامي الطاهري يدعو رئيس الجمهورية الى التدخل..وهذا هو السبب..

2022/06/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية بتوزر اليوم السبت 11 جوان 2022 إن “الاتّحاد متمسك بالحوار وتونس لن تخرج من أزمتها إلا بالحوار”، معتبرا أن ” الأشكال التي قدمها الرئيس جاهزة مسبقا ومضيقة وغير قابلة للنقاش” .

هذا وقال الطاهري إن الاتحاد لا يمكن أن يقبل بحوار صوري على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم تصورا للحوار في حين لم يحظ تصور الرئيس بالاجماع.

وبخصوص الاستفتاء، قال الطاهري إن الاتحاد سيتابع الوضع وينظر كيفية المشاركة فيه .

وأضاف الطاهري في تصريح لموزاييك “الوضع مشحون وتخوف من تحول الوضع إلى عنف وتصادم وعلى رئيس الجمهورية التدخل وأن يدعو أنصاره إلى عدم سب الاخرين والمس من الحرمات”.

وفي جانب اخر قال الطاهري إن الوضع الاقتصادي متردي مع نقص في الميزانية يقدر بأكثر من 15 ألف مليار على حد تعبيره، قائلا إن البطالة والفقر في تزايد وإن الوضع الاجتماعي متردي .

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