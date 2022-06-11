السالمي: “اضراب 16 جوان الجاري اجتماعي ولا علاقة له بالشأن السياسي”

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية خلال اجتماع عام

للاطارات النقابية اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل ان ” اضراب 16 جوان هو اضراب اجتماعي جوهره المفاوضات الاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة ولا

علاقة له بالشأن السياسي وبرفض الاتحاد المشاركة في اللجان الاستشارية للحوار الذي دعا اليه رئيس الدولة”.

وتابع صلاح الدين السالمي خلال هذا الاجتماع التعبوي استعدادا لاضراب 16 جوان الجاري الذي كانت قد أقرته الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد وأصدرت بشأنه برقية تنبيه

باضراب أن “الاتحاد لا يخجل من أن يعلن صراحة إن كان اضرابه سياسيا ولكنه يريد أن يرفع اللبس الذي تدفع اليه السلطة والمعارضة على حد السواء بإدخاله في خانة

السياسي بينما عنوان الاضراب واضح وهو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمنظوري الاتحاد من أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام الذين يمثلون الجزء الأهم من الطبقة الوسطى التي تسير نحو التفقير” حسب تقديره.