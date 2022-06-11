تنبيه وبلاغ هام لمستعملي الطريق بهذه الجهة..

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2022/06/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بمناسبة مقابلة الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستدور يوم الغد الأحد 12 جوان 2022 على الساعة 17:00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي النادي الإفريقي والهلال الرياضي بالشابة، أعلنت إدارة شرطة المرور عن اتخاذ جملة من القرارات تتمثل في:

– أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 13:00 إلى الساعة 20:00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 14:00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ

ثالثا: تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليه عبر

– محول الملعب فمفترق المدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي

– الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر ثم الطريق الوطنية رقم 01 فالانعراج يمينا اتجاه مفترق المدخل الرئيسي ثم المأوى الشمالي

– الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي

– مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية اتجاه المأوى الشمالي

رابعا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المأوى المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير

خامسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين

سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة

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