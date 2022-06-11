رسميا: التمديد بأسبوع في اضرب القضاة..#خبر_عاجل

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم السبت، في بلاغ لها، أنه وطبق تفويض القضاة بتاريخ 04 جوان 2022، تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.

وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.

كما أعلنت أنه سيتمّ يوم غدا الأحد 12 جوان 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.

وذكرت أن القرار جاء بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات إعفاء القضاة وإلغاء المرسوم عدد 35.