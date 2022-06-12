متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

تتوقع مصالح الرصد تقلص فاعلية الرّياح خلال الليلة القادمة لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم في الساعة في ما يكون البحر مضطربا عموما.

وتكون الأجواء منعشة ليلا مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 25 و29 درجة بالجنوب. وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد.