عاجل: سامي الطاهري يدعو رئيس الجمهورية الى التدخل..وهذا هو السبب..

المغزاوي يؤكد رفض حزبه عدم ذكر هوية البلاد ودينها في الدّستور الجديد

هذا ما جاء في البيان المشترك إثر الاجتماع التّشاوري لوزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا..

من بين عناصرها فتاتين: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المقاطع الإباحية..#خبر_عاجل

متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2022/06/12 أخبار, المصدر, متفرقات

تتوقع مصالح الرصد تقلص فاعلية الرّياح خلال الليلة القادمة لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم في الساعة في ما يكون البحر مضطربا عموما.
وتكون الأجواء منعشة ليلا مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 25 و29 درجة بالجنوب. وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn