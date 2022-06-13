صادم: وفاة رضيعة متأثرة بحروق بليغة اثر معركة بين والدها وشابين..

توفيت صباح اليوم بمستشفى سهلول بسوسة رضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا أصيلة منطقة عين البطرية التابعة لمعتمدية الزريبة من ولاية زغوان، متأثرة بحروق بليغة، وفق ما أفاد به أحد أفراد عائلتها لاذاعة “الجوهرة أف أم”.

وأوضح المصدر نفسه، أن والد الرضيعة كان قد شارك يوم السبت الماضي في أحداث معركة نشبت بمقهى بالمنطقة قام على اثرها شابان كانا بدورهما طرفا في هذه الخصومة بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) داخل منزل الرضيعة مما تسبب في إصابتها بحروق شديدة الخطورة أدت إلى وفاتها وإصابة أختين لها بحروق أقل خطورة.

وتبقى المعطيات المتوفرة مقتصرة فقط على ما أدلى به المتحدث في انتظار ما ستثبته الأبحاث والتحريات الامنية في هذه الحادثة.