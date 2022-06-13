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غدا الثلاثاء 14 جوان موعد فتح باب التسجيل بمختلف مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني

2022/06/13 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الاثنين في بلاغ لها، أنه في إطار الإعداد لدورة سبتمبر للدخول إلى مختلف مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، يُفتح باب التسجيل عن بعد يوم الثلاثاء 14 جوان 2022، في مختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة بشبكة مراكز التكوين المهني الموجودة بكل ولايات الجمهورية.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على المراكز والاختصاصات الدخول إلى العنوان الالكتروني التالي : http://www.atfp.tn/index.php?id=78&L=1
أما الراغبون في التسجيل عن بعد فيمكنهم الدخول إلى الموقع الالكتروني الآتي :http://www.atfp.tn/index.php?id=90&L=1

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