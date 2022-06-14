عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحامة..

توفّي اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي بقابس أحد المصابين الثلاثة في حادث المرور الذي جدّ يوم أمس الإثنين بالطريق الوطنية رقم 16 على مستوى منطقة البحاير من معتمدية الحامة الغربية، وهو أصيل ولاية توزر، ما رفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 8 اشخاص، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من المستشفى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتمثّل حادث المرور الذي جدّ أمس الإثنين على الساعة الثامنة صباحا على مستوى الكلم 63 بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس والحامة في اإصطدام سيارة أجرة متّجهة إلى ولاية قبلي بسيارة رباعية الدفع قادمة من نفس الجهة.