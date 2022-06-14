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التمديد في اجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات الى 19 جوان الجاري

2022/06/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التمديد في اجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للاستفتاء والانتخابات التشريعية الى غاية 19 جوان الجاري بعد ان كان اخر اجل يوم 13 جوان .

وتشمل الترشحات، وفق إعلان الهيئة، الصادر مساء امس الاثنين، 99 خطة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية الجهوية بالتراب التونسي (27 دائرة)، وبالخارج (6 دوائر) بحساب 3 خطط بكل دائرة .
وكانت هيئة الانتخابات اعلنت في 31 ماي الماضي عن قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية إلى غاية يوم أمس الاثنين 13 جوان.

ومن أهم شروط الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، أن يحمل المترشح صفة قاض إداري أو عدلي أو مالي أو مهندس مختص في الاعلامية، على أن يكونوا حصلوا 3 سنوات خبرة في مجال عملهم، إضافة إلى فتح باب الترشح للأعضاء السابقين في الهيئات الفرعية. ولا يشترط تفرّغ المرشحين لممارسة مهامهم صلب الهيئة الفرعية .

وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة، دعا في اجتماعه يوم 4 جوان الحالي، القضاة إلى عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، وذلك احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية اعفاء 57 قاضيا.

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