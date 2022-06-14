فيديو-كارثة في مستشفى المنستير: قطع رأس رضيع خلال عملية ولادة قيصرية..والأب يكشف..#خبر_عاجل

اهتز الراي العام منذ صباح اليوم على وقع حادثة صادمة شهدها مستشفى المنستير حيث تم قطع رأس رضيع خلال عملية ولادة قيصرية لامراة.

وحسب شهادة الاب الذي قرر تتبع الاطباء فان زوجته توجهت لمستشفى المنستير للولادة مشيرا الى انه منذ البداية العملية كانت مقررة قيصرية ولكن بعد وصولها للمستشفى غير الأطباء رأيهم واخبروها أنها ستلد بطريقة طبيعية ولكن الولادة تعسرت.

وكشف والد الرضيع أن الأطباء اضطروا إلى قطع رأس الرضيع لإنقاذ الام وفق تعبيره.

وقال الاب المكلوم في تصريح لاذاعة اي اف ام أنه عندما تم الكشف عن جثة الرضيع ومعاينتها من طرف احد الأقارب وجدوا الجثة مقطوعة الرأس وتم رتقعا بالجراحة على مستوى الرقبة والساقين مكسورة والجثة كانت في حالة لا توصف.

وشدد المصدر ذاته على انه قدم شكاية في الغرض مطالبا بحق ابنه.