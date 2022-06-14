عاجل: وزير التربية يتحدث عن أشياء خطيرة متعلقة بحالات الغش في البكالوريا..

وفاة 17 شخصا وإصابة 327 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

وزارة التربية ترفع 25 قضية ضد شبكات متورطة في عمليات الغش في امتحان بكالوريا منذ انطلاق دورة 2022

صادم: خلاف حول أولوية المرور ينتهي بجريمة قتل..وهذه التفاصيل..

فيديو-كارثة في مستشفى المنستير: قطع رأس رضيع خلال عملية ولادة قيصرية..والأب يكشف..#خبر_عاجل

2022/06/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اهتز الراي العام منذ صباح اليوم على وقع حادثة صادمة شهدها مستشفى المنستير حيث تم قطع رأس رضيع خلال عملية ولادة قيصرية لامراة.

وحسب شهادة الاب الذي قرر تتبع الاطباء فان زوجته توجهت لمستشفى المنستير للولادة مشيرا الى انه منذ البداية العملية كانت مقررة قيصرية ولكن بعد وصولها للمستشفى غير الأطباء رأيهم واخبروها أنها ستلد بطريقة طبيعية ولكن الولادة تعسرت.

وكشف والد الرضيع أن الأطباء اضطروا إلى قطع رأس الرضيع لإنقاذ الام وفق تعبيره.

وقال الاب المكلوم في تصريح لاذاعة اي اف ام أنه عندما تم الكشف عن جثة الرضيع ومعاينتها من طرف احد الأقارب وجدوا الجثة مقطوعة الرأس وتم رتقعا بالجراحة على مستوى الرقبة والساقين مكسورة والجثة كانت في حالة لا توصف.

وشدد المصدر ذاته على انه قدم شكاية في الغرض مطالبا بحق ابنه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn