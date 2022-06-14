استفتاء 25 جويلية: هيئة الانتخابات تفتح باب اعتماد الضيوف والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق آجال قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية استفتاء 2022، مشيرة إلى أن أجل تقديم مطالب الاعتماد تلك ينتهي قبل يوم 17 جويلية المقبل (أسبوع قبل موعد الاقتراع يوم 25 جويلي).

ودعت هيئة الانتخابات في بلاغها الراغبين في الترشح للحصول على الاعتماد إلى تقديم ترشحاتهم سواء عبر البريد أو مباشرة لدى خلية الاعتماد الخاصة بذلك بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 بحي المهرجان ،المنزه 1 بالعاصمة، وذلك خلال فترة العمل الرسمي من الاثنين إلى يوم السبت.

وطالبت الهيئة الراغبين في الحصول على الاعتماد، سواء من هياكل المجتمع المدني والدولي والصحفيين المحليين والأجانب وممثلي وسائل الإعلام والضيوف، بتعمير مطلب اعتماد من مقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس2 أو من موقع الواب الخاص بالهيئة، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على الاعتماد الى الاطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة ومدونتي سلوك الصحفيين المحليين والاجانب والملاحظين المحليين والأجانب، والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.

وحسب البلاغ، تسلم بطاقات الاعتماد إلى الملاحظين والصحفيين والضيوف في التاريخ المعلن عند إيداع مطالب الترشح.