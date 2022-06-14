نقل تونس تنشط 9 خطوط نقل في اتجاه 4 شواطئ وفق تعريفة موحدة وبرمجة دقيقة انطلاقا من يوم 18 جوان الجاري



اعلنت نقل تونس عن اعادة تنشيط 9 خطوط نقل ، يومي السبت والأحد والعطل، في اتجاه 4 شواطئ تشهد اقبالا خلال الفترة الصيفية مقابل دفع معاليم تتراوح بين 500 و 1500 مليم وفق برمجة دقيقة تنطلق بداية من يوم 18 جوان 2022 .

وبينت الشركة انها خصصت 4 خطوط في اتجاه شاطئ حلق الوادي من بينها خط غدير القلة وفق تسعيرة موحدة بقيمة 1000 مليم وخط 20مارس سيدي حسين بتسعيرة موحدة 1000مليم وهي نفس التعريفة المخصصة لخط المحمدية وترتفع تعريفة برج العامري الى 1500 مليم.

وسيدفع المصطاف المتجه الى شاطئ سيدي عبد العزيز بالمرسى تذكرة بقيمة 500 مليم من خلال الخط المنتظم الذي ينطلق من البحر الازرق في حين وفرت الشركة للراغبين في التوجة الى شاطئ قلعة الاندلس خط يربط بين مدينة قلعة الاندلس والشاطي المحلي بسعر 500 مليم وخط يربط طبربة بشاطئ الاندلس بسعر 1000 مليم .

واتاحت الشركة للمصطافين الراغبين في الذهاب الى شاطئ برج السدرية استخدام خط يربط مرناق ببرج السدرية بتسعيرة موحدة في حدود 1000 مليم وخط يربط نعسان ببرج السدرية بنفس التسعيرة.

واكدت نقل تونس، انه بالاضافة الى الخطوط الشاطئية، فانها ستواصل تأمين تنقل المصطافين نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات ذات الوجهة الشاطئية الى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية.