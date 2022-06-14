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جيش البحر ينقذ 42 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس و30 آخرين بسواحل جزيرة قرقنة

2022/06/14 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تمكنت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 42 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، إثر غرق مركبهم على بعد 30 كلم شمال شرق مدينة جرجيس (ولاية مدنين)، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وأضافت الوزارة، أن المهاجرين غير النظاميين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل زوارة بليبيا في الليلة الفاصلة بين 13 و14 جوان الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأكدت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بالكتف ببن قردان (ولاية مدنين)، أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما أوردت الوزارة في ذات البلاغ، أن وحدة بحرية عائمة، تمكنت في عملية ثانية من إنقاذ 30 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، إثر غرق مركبهم على بعد 30 كلم شمال شرق جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، مبينة أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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