“حراك 25 جويلية” يعتبر الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل غايته “إفشال الاستفتاء”



اعتبر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية احمد الركروكي اليوم الأربعاء بالعاصمة أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ليوم 16 جوان الجاري “غايته إفشال الاستفتاء” .

وقال الركروكي خلال ندوة صحفية بالعاصمة نظمت تحت شعار “مقاطعة إضراب 16 جوان وإفشاله وحل حركة النهضة ” ان “إضراب المنظمة الشغيلة التي حادت عن دورها النقابي الاجتماعي يعد إضرابا سياسيا بامتياز ولاعلاقة له بالدفاع عن مصالح منخرطيه” داعيا الى مقاطعة هذا الاضراب وإفشاله.

واعتبر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية الى ان دعوة الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي للإضراب تعد “باطلة وغير قانونية باعتباره فاقدا لمشروعيته بحكم قضائي ابتدائي” مضيفا ان “قيادة الاتحاد زاغت اليوم عن مبادئها المتعلقة بالانخراط في المسار الإصلاحي والدفاع عن منخرطيها “.

وفيما يتعلق بملف المعطلين عن العمل قال الركروكي ان ” السياسة الفاشلة التي انتهجتها الحكومة خلال العشرية السوداء كانت سببا في تفشي ظاهرة البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا ضحايا حقبة الفساد في ظل تعيينات ولائية تقاسمت فيها الأحزاب الغنائم” وفق تعبيره مشيرا إلى ان الحراك سيساند المعطلين عن العمل في كل تحركاتهم النضالية القادمة.

وأضاف المتحدث ان حراك 25 جويلية يسعى إلى بناء الدولة الجديدة قوامها المواطنة والمساواة ومحاسبة الفاسدين الذين خانوا أمانة الشعب التونسي خلال العشرة سنوات الماضية مع تبني المطالب التي اندلعت من اجلها الثورة و لم تتحقق إلى غاية اليوم .

وطالب المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الحراك فاروق خلفاوي من جهته،رئيس الجمهورية إلى التسريع في حل حركة النهضة الحزب الذي تغول لسنوات وتسبب في خراب البلاد وتدهور الاقتصاد الوطني وتردي الأوضاع الاجتماعية فضلا عن محاسبة كل الذين أجرموا في حق الوطن خلال العشر سنوات المنقضية وفق تعبيره .

وقال أن حراك 25 جويلية سيناضل من اجل إفشال الإضراب العام في المؤسسات العمومية و إنجاح الاستفتاء والوصول بالبلاد إلى بر الأمان ومساندة قرارات الرئيس قيس سعيد لتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها ببلادنا وفق تعبيره .