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المنستير: احباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل الجهة

2022/06/15 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، فجر اليوم الأربعاء، عملية هجرة غير نظامية من سواحل المنستير شارك فيها 22 شابا أصيلي المهدية والمنستير تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و32 سنة، وعائلة مكوّنة من أب وأم وطفلة تبلغ من العمر سنة واحدة، وفق ما أفاد به مصدر من المنطقة البحرية للحرس بالمنستير.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنه تمّ إدخال المشاركين في هذه العملية إلى ميناء الصيد البحري بالمنستير وتحويلهم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمنستير التي تعهدت بالموضوع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
من جهة أخرى، وأحبطت فرقة الأبحاث العدلية بطبلبة بمساعدة مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بالبقالطة، عملية هجرة غير نظامية من سواحل البغدادي بالبقالطة من ولاية المنستير في الليلة الفاصلة بين 13 و14 جوان الجاري وذلك بعد عمليات استخباراتية دقيقة، وحجزت محرك مركب بحري، وسيارة، ودراجتين ناريتين، إحداهما من الحجم الكبير، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بفتح محضر عدلي في الغرض وبالاحتفاظ بمنظم العملي، وفق ذات المصدر.

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