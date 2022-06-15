الخطوط التونسية تلغي جميع رحلاتها المبرمجة غدا بسبب الاضراب..#خبر_عاجل

أعلنت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها المبرمجة بتاريخ الخميس 16 جوان الجاري وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والاحد 17 و18 و19 جوان، وذلك تبعا للإضراب العام الذي تمّ اقراره في نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها بفيسبوك إنّه يمكن لمسافريها المسجّلين في رحلات يوم غد الخميس والمؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.

وأعلنت الشركة أنّ برنامج تأمين تنقّل المسافرين المُلغاة رحلاتهم يوم الخميس 16 جوان 2022 والمؤجّلة إلى يوم الجمعة 17 جوان الجاري إنطلاقا من المطارات التونسية سيكون كالتالي:

– الرحلة 712TU711/ تونس- الدار البيضاء- تونس: الساعة الثانية صباحا

– الرحلة TU856/857 تونس- ميلانو- تونس: الثانية والنصف صباحا

– الرحلة725 TU724/ تونس- باريس اورلي- تونس: الرابعة والنصف صباحا

– الرحلة TU996/997 تونس- نيس –تونس: الساعة الثالثة صباحا

– الرحلة 363/362 TUتونس-بولونيا( إيطاليا) –تونس: الثانية والربع صباحا

– الرحلة TU214/215 تونس- اسطنبول- تونس: الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا

– الرحلة TU216/ 217 تونس – اسطنبول- تونس الساعة الثانية صباحا تحت رقم TU218/219

– الرحلة TU902/903 تونس-مرسيليا- تونس: الرابعة صباحا

– الرحلة TU440/441 المنستير–شارل ديغول-المنستير عوضا عن مطار باريس أورلي على الساعة الثامنة مساء.

– الرحلة TU654/655 جربة- اورلي- جربة: الساعة الرابعة بعد الزوال

– الرحلة TU694/695 جربة – مرسيليا- جربة: الساعة الثانية صباحا

– الرحلة TU590/591 جربة- ليون- جربة: الساعة الواحدة والنصف صباحا

– الرحلة TU399 تونس- نيامي- تونس: الساعة الثامنة ليلا

– الرحلة TU563/564 تونس- نواكشوط – تونس: السادسة و55 دق مساء

– الرحلة TU395 تونس- باماكو-تونس: الخامسة و25 دق مساء

– الرحلة TU813/814 تونس- القاهرة – تونس: الحادية عشرة والنصف ليلا

– الرحلة TU750/751 تونس – ليون –تونس: الثانية صباحا

– الرحلة TU788/789 تونس –بروكسال –تونس: السابعة و50 دق صباحا

– الرحلة TU700/701 تونس –جينف –تونس: الثانية و05 دقائق بعد الزوال

– الرحلة TU374/375 تونس – الجزائر–تونس: منتصف النهار وربع.

– تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU756/757 تونس –ميلانو –تونس على الرحلة TU856/857 : الثانية والنصف صباحا

– تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU718/719 تونس –باريس اورلي –تونس على الرحلتين TU 724/725 على الساعة الخامسة صباحا وTU 718/719 : السابعة و45 دق صباحا

– تامين تنقّل مسافري الرحلة TU 399 تونس – أبيدجان –تونس على الرحلة TU 397 على الساعة الخامسة و10 دق مساء.

– تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU 841 تونس –كوناكري – داكار- تونس على الرحلة TU 841 يوم السبت 18 جوان 2022 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

ويمكن لحرفاء الشركة الإتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء على الأرقام التالية:

– من داخل تونس :77 77 10 81

– من الخارج : 0021670019160