منظمات نقابية من مختلف البلدان تعبر عن دعمها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل وإضراب القطاع العام في تونس

أعربت منظمات نقابية من عدّة، الخميس، في بيان مشترك، عن دعمها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغلفي إضرابه العام الذي يشنّه اليوم بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية.

وصدر هذا البيان أساسا عن كل من اتحاد عمال فلسطين والاتحاد الدولي للخدمات والاتحاد النقابي لعمال النيجر والكنفدرالية النقابية لعمال السينغال والكنفدرالية النقابية ببوركينافاسو والكنفدرالية النقابية بالبينين والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والاتحاد العام للعمال باسبانيا والكنفدرالية النقابية للجان العمالية باسبانيا والاتحاد الوطني للعمال بالكنغو والكنفدرالية النقابية للعمال بالتغو والكنفدرالية الايفوارية للنقابات الحرة .

وعبرت هذه النقابات عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ودعمها لاضراب القطاع العام في تونس وللمطالب الشرعية للعمال التونسيين المتمثلة بالخصوص في تفعيل الاتفاقيات المشتركة القطاعية والترقيع من الأجر الأدنى المضمون، والدخول في مفاوضات اجتماعية من أجل تعديل الأجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام، فضلا عن سحب المرسوم عدد 20 الذي ” يهدد الحق في المفاوضات”.

كما عبّرت عن دعمها للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يؤكد التزامه بالحوار الاجتماعي كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمة في تونس .

يذكر أن اللاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن عن قرار الإضراب العام في القطاع العام اليوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل الدفاع عن حقوق أعوان القطاع العام الاقتصادية والاجتماعية،وقال الأمين العام للاتحاد ، نور الدين الطبوبي، إن نسبة المشاركة في الاضراب قد بلغت حد 96 بالمائة.