العاب البحر الابيض المتوسط  : المنتخب التونسي للسيدات يفتتح الدورة بمواجهة كرواتيا

تستهل سيدات المنتخب الوطني التونسي منافسات الدور الاول لمسابقة كرة اليد ضمن العاب البحر الابيض المتوسط (وهران 2022) بمواجهة منتخب كرواتيا يوم الخميس 30 جوان بداية من الساعة السابعة مساء .

وستخوض العناصر الوطنية مباراتها الثانية ضمن منافسات المجموعة الاولى امام منتخب اسبانيا يوم الجمعة 1 جويلية على الساعة السابعة مساء قبل ملاقاة الجزائر يوم السبت 2 جويلية على الساعة الخامسة مساء.

ضمن منافسات المجموعة الاولى

تركيبة المجموعتين:

المجموعة الأولى : إسبانيا – تونس – كرواتيا – الجزائر

المجموعة الثانية : مقدونيا – صربيا – البرتغال – تركيا

برنامج مقابلات الدور الاول (قاعة الهاشمي حنطاز بعين الترك):

الخميس 30 جوان 2022 (الجولة الأولى):

المجموعة الأولى: إسبانيا – الجزائر س17

تونس – كرواتيا س19

المجموعة الثانية: مقدونيا – تركيا س10

صربيا – البرتغال س 12

الجمعة (1 جويلية 2022) – الجولة الثانية:

المجموعة الأولى: الجزائر – كرواتيا س 17

إسبانيا – تونس س19

المجموعة الثانية: تركيا – البرتغال س10

مقدونيا – صربيا س12

السبت 2 جويلية 2022 (الجولة الثالثة):

المجموعة الأولى: الجزائر – تونس س17

كرواتيا – إسبانيا س19

المجموعة الثانية: تركيا – صربيا س10

البرتغال – مقدونيا س12

يوم الأحد 3 جويلية 2022 (راحة)

الدور نصف النهائي: الاثنين 4 جويلية 2022قاعة المركب الأولمبي)

1) – أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية س 10 و 30 دق

2) – أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى س 15 و 30 دق

المباريات الترتيبية (قاعة الهاشمي حنطاز – عين الترك):

المراتب 7 و 8: رابع المجموعة الأولى – رابع المجموعة الثانية س 10

المراتب 6 و 5: ثالث المجموعة الأولى – ثالث المجموعة الثانية س 12 و 30 دق

الثلاثاء 5 جويلية 2022: راحة

الاربعاء 6 جويلية 2022 (قاعة المركب الأولمبي):

المراتب 3 و 4 : المنهزم في المباراة (1) – المنهزم في المباراة (2) -س 9

المباراة النهائية:

الفائز في المباراة (1) – الفائز في المباراة (2) س 14.