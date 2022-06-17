باجة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة جديدة وتصنيف الجهة من جديد ذات مستوى انذار مرتفع

سجّلت ولاية باجة حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” لامراة من معتمدية نفزة تبلغ من العمر 88 سنة، وذلك بعد مرور أشهر دون رصد أيّة حالة وفاة ناجمة عن الوباء، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس “كورونا” بالجهة 786 وفاة.

وأعادت الادارة الجهوية للصحة بباجة، أمس الخميس، تصنيف ولاية باجة ذات مستوى انذار مرتفع للاصابة بفيروس “كورونا” بتسجيل 171 حالة نشيطة وبنسبة اصابات مجمّعة فاقت 55,60 لكل 100 ألف ساكن وذلك لأول مرة منذ اكثر من 3 اشهر.

وقد صنّفت 5 معتمديات بالجهة امس ذات مستوى انذار مرتفع جدا وهي مجاز الباب، وعمدون، وتستور، وقبلاط، وتيبار، حيث تراوحت نسب الاصابات المجمّعة لكل مائة ألف ساكن بين اكثر من 66 اصابة بتستور واكثر من 140 اصابة بمجاز الباب.

كما أعيد ايضا تصنيف مدينتي نفزة وباجة في مستوى انذار متوسط، ومعتمدية تبرسق في مستوى انذار منخفض بتسجيل صفر حالة.

هذا وسجلت الجهة أمس ايضا 25 اصابة جديدة بالفيروس بنسبة تحاليل ايجابية فاقت 35 بالمائة، وذلك من جملة 70 عينة تحليل لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 26 ألفا و233 اصابة من جملة 70 ألفا و49 عيّنة تحليل.