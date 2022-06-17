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شركة نقل تونس تدعم الخطوط الشاطئية بخط جديد يربط منطقة البساتين بشاطئ رواد بداية من يوم غد السبت

2022/06/17 أخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت شركة نقل تونس، الجمعة، عن تدعيم الخطوط الشاطئية بخط جديد يربط منطقة البساتين بشاطئ رواد، بداية من يوم غد السبت، وذلك بتسعيرة موحدة قدرها 1000 مليم.

وافادت الشركة في بلاغ صادر عنها،بان الخط الجديد سيؤمن ايام السبت والاحاد والعطل سفرة ذهابا على الساعة السابعة صباحا انطلاقا من محطة البساتين، وسفرة ايابا على الساعة السادسة مساء من شاطئ رواد.

وسيساند هذا الخط، وفق المصدر ذاته، العرض الذي توفره الشركة عبر الخط العادي رقم 44 الذي يربط محطة الانطلاقة بمدينة قلعة الاندلس.

واكدت شركة النقل بتونس، انها ستشرع كذلك بداية من يوم غد السبت، في استغلال 9 خطوط كانت قد اعلنت عنها يوم 14 جوان الجاري، في اتجاه 4 شواطئ وهي حلق الوادي وسيدي عبد العزيز بالمرسى وقلعة الاندلس وبرج السدرية، وذلك يومي السبت والاجد والعطل، بتعريفة تتراوخ بين 500 و 1500 مليم.

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