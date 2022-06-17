الحكم على سيف الدين مخلوف بالحرمان من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات

قضت محكمة الإستئناف العسكريّة، اليوم الجمعة، في حق المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب المنحل، سيف الدّين مخلوف، بعام سجنا مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية “التطاول على القضاء العسكري”.

وأفاد عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن هذا الحكم الاستئنافي قابل للتعقيب في ظرف 10 أيام، مشيرا الى أن التعقيب يوقف تنفيذ العقوبة في حق مخلوف.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت في 17 فيفري الماضي بالسجن مدة عام، في حق سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التتفيذ، في قضية “التطاول” على القضاء العسكري، ومثل مخلوف بحالة سراح في هذا الملف أمام أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه “تطاول” من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين، وتهديد من مخلوف له.