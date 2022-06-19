الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة التتويج – الجولة 8 – نتيجتان والترتيب

في ما يلي نتيجتا مقابلتي اليوم الاحد والترتيب اثر الجولة الثامنة من مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي 3

محمد امين توغاي د21 وفوسيني كوليبالي د 42 وحمدو الهوني د90 زائد 2

النادي الافريقي 1

زهير الذوادي د33 من ضربة جزاء

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 1

وليد القروي د9

اتحاد بنقردان صفر

الترتيب

الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 13 6

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 18 8 5 1 2 12 7

3- النادي الرياضي الصفاقسي 14 8 3 3 2 8 5

4- النادي الإفريقي 13 8 3 1 4 6 10

5- النجم الرياضي الساحلي 11 8 3 1 4 12 10