الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة التتويج – الجولة 8 – نتيجتان والترتيب

في ما يلي نتيجتا مقابلتي اليوم الاحد والترتيب اثر الجولة الثامنة من مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي 3
محمد امين توغاي د21 وفوسيني كوليبالي د 42 وحمدو الهوني د90 زائد 2
النادي الافريقي 1
زهير الذوادي د33 من ضربة جزاء
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1
وليد القروي د9
اتحاد بنقردان صفر
الترتيب
الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 13 6
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 18 8 5 1 2 12 7
3- النادي الرياضي الصفاقسي 14 8 3 3 2 8 5
4- النادي الإفريقي 13 8 3 1 4 6 10
5- النجم الرياضي الساحلي 11 8 3 1 4 12 10