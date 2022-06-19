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الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة التتويج – الجولة 8 – نتيجتان والترتيب

2022/06/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتيجتا مقابلتي اليوم الاحد والترتيب اثر الجولة الثامنة من مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي 3
محمد امين توغاي د21 وفوسيني كوليبالي د 42 وحمدو الهوني د90 زائد 2

النادي الافريقي 1
زهير الذوادي د33 من ضربة جزاء

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1
وليد القروي د9
اتحاد بنقردان صفر

الترتيب

الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 13 6
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 18 8 5 1 2 12 7
3- النادي الرياضي الصفاقسي 14 8 3 3 2 8 5
4- النادي الإفريقي 13 8 3 1 4 6 10
5- النجم الرياضي الساحلي 11 8 3 1 4 12 10

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