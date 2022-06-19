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هام-الاسبوع القادم: ضخ 12 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم بالاسواق

2022/06/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد مدير العام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ، حسام الدين التويتي ، انه سيتم بداية من الاسبوع القادم الانطلاق في ضخ 12 الف لتر من الزيت النباتي المدعم في الاسواق.
وأضاف التويتي في تصريح لاخبار الوطنية الاولى، الاحد 19 جوان، أنه سيتم ايضا خلال نفس الاسبوع ضح 18 ألف طن من السكر في الاسواق.

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