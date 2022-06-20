سليانة: متساكنو منطقة وادي اللوز بمعتمدية الكريب يطالبون بحقهم في الماء الصالح للشراب

طالب عدد من متساكني منطقة وادي اللوز التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة في تصريحات متطابقة ل”وات” بتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشراب، خاصة وأن أشغال مشروع تزويد المنطقة تعطلت منذ أكثر من 3 سنوات رغم انها شارفت على الانتهاء

وقال أحد متساكني المنطقة رضا البوبكري، إن تعطل المشروع زاد في معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزود أكثر من 90 عائلة بالماء من أبار وعيون لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة رغم أن المنطقة لا تبعد سوى 10 كم على مدينة الكريب

وأضاف أن أشغال مشروع ربط وتزويد منطقة وادي اللوز بالماء الصالح للشراب شارفت على الانتهاء وتعطلت دون إيضاحات من المصالح المعنية رغم عديد التشكيات، وفق تعبيره، مبينا معاناة سكان المنطقة بمختلف الشرائح العمرية في الحصول على الماء خاصة وان الصهاريج التي توفرها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرة في الأسبوع لاتفي بمختلف الحاجيات اليومية للعائلات وايضا لمواشيهم.

ولفت الى أن السلط المحلية وعدت منذ مارس المنقضي بتزود الاهالي بالماء الصالح للشراب، مؤكدا أن معاناتهم لا تزال متواصلة في ظل ندرة المياه، وطالبوا السلط المعنية بالعمل على استئناف الأشغال واستكمال المشروع الذي ستنتفع به أكثر من 120 عائلة

من جانبه، أوضح رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة احسان الخلايفي ل”وات” أن نسبة تقدم أشغال مشروع تزويد منطقة وادي اللوز بالماء الصالح للشراب بلغت 90 بالمائة وهي تتواصل بنسق ببطء، لافتا إلى أن أشغال الكهرباء في طور الإنجاز وسيتم خلال الأسبوع الجاري حلحلة إشكالية المضخة الرئيسية مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وبين الخلايفي أنه سيتم تركيب المضخات من قبل المقاولة المكلفة بذلك حال الإنتهاء من المرحلة المرتبطة باشغال الكهرباء، ليدخل المشروع خلال شهر أوت حيز الإستغلال ويتم تزويد أهالي منطقة وادي اللوز بالماء الصالح للشراب