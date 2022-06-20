قبلي: تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 7 و20 جوان الجاري

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد “وات” بانه تم تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 7 و20 جوان الجاري مع عدم تسجيل حالات وفاة جراء الاصابة بعدوى الفيروس خلال ذات الفترة.

واضاف الحدادا ان الحالات الايجابية المسجلة تتوزع على معتمدية سوق الاحد ب20 حالة ومعتمدية قبلي الجنوبية ب3 حالات وحالتين بمعتمدية قبلي الشمالية وحالة واحدة بمعتمدية دوز الشمالية

يشار الى ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” المسجل بولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى اليوم بلغ 19008 حالات منها 583 حالة وفاة فيما تبلغ نسبة الحدوث المسجلة خلال 14 يوما الاخيرة بالجهة 15 فاصل 4 حالة على كل 100 الف ساكن