نابل: إحباط 36 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة خلال العشرة أيام الأخيرة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بنابل خلال العشرة أيام الأخيرة من إحباط 36 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل مرجع نظر المنطقة البحرية بنابل، حسب ما ذكره مصدر أمني لصحفية (وات) بالجهة

واوضح المصدر ذاته، انه تم خلال الفترة المذكورة ضبط 197 شخصا من بينهم امرأتين و3 قصر، لافتا الى تعهد الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بقليبية بالبحث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم

وأشار إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في اجتياز الحدود البحرية باستعمال (كياك) حيث تم إنقاذ 12 شابا من الغرق بعد إصابتهم بالإرهاق الشديد وعدم قدرتهم على مواصلة التجذيف عرض البحر

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