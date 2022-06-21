سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 44 اصابة جديدة مقابل 3 حالات شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 44 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 3 حالات شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 40 ألفا و281 حالة، منها 40 ألفا و48 حالة شفاء و1048 حالة وفاة.

وتم اليوم رفع 116 عيّنة تحليل، بلغ بموجبها العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار الوباء 138 ألفا و130 عيّنة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاثنين حوالي217 ألفا و145 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و298 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و326 شخصا والجرعة الرابعة 686، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح227 حالة وأغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261 ألفا و73 شخصا، حسب آخر تحيين.