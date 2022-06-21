سيدي بوزيد: إضراب جوع لعدد من أعضاء الفرع الجامعي للفلاحة ونقاباته الأساسية على خلفية تراجع الوزارة عن وعودها

يواصل عدد من أعضاء الفرع الجامعي للفلاحة ونقاباته الأساسيّة إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، لمطالبة الوزارة بتنفيذ مختلف بنود الاتفاقية الممضاة بين النقابات والوزارة يوم 19 ماي الماضي.

وأوضح كاتب عام نقابة خلية الإرشاد الفلاحي بمنزل بوزيان، زهير حيدوري، في تصريح لـ”وات”، ان إضراب الجوع الذي دخل فيه 14 عضوا من مختلف النقابات يأتي بعد تراجع وزارة الفلاحة عن محضر الجلسة التي تم إمضاؤها وتحديدا البند المتعلّق بإرجاع عمال الحضائر المطرودين ظلما.

وأكد انه تم الاتفاق مع وزارة الفلاحة منذ شهر ماي المنقضي على تسوية وضعية 232 عاملا مطرودا، وذلك على 3 دفعات حسب خصوصية كل دفعة، إلا ان الوزارة تنكرت لمحضر الاتفاق في الأيام الاخيرة مما اضطرهم الى الدخول في هذا الإضراب.