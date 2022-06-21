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الهايكا توجّه لفت نظر لقناة الحوار التونسي

2022/06/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” يتعلّق بخرق مسجل في حلقة 23 ماي 2022 من برنامج “الحقائق الأربع”.

ودعت الهايكا قناة الحوار التونسي إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات للمهنة الصحفية وضرورة حماية الأطفال خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وإلى ضرورة تجنب توجيه اتهامات دون مؤيّدات باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.

كما دعت الهيئة القناة إلى سحب المقطع موضوع لفت النظر من موقع القناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّه.

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