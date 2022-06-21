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“توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء على ارتفاع طفيف

2022/06/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

 انهى مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية “توننداكس” معاملات، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة ليبلغ 06ر7463 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 2ر2 مليون دينا ، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وحقق سهم اسمنت بنزرت اهم ارتفاع بنسبة 5ر4 بالمائة (630ر1 دينار)

واقفل سهم حنبعل للايجار على تطور بنسبة 4ر4 بالمائة (780ر3 دينار) مسجلا ارباحا بقيمة 4 الاف دينار
وحقق اداء السهم تطورا بنسبة 8ر36 بالمائة منذ بداية سنة 2022

في المقابل، تراجع سهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 4ر4 بالمائة ليستقر في حدود 310ر1 دينار
وشملت الانخفاضات ايضا سهم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقلصت بنسبة 2ر3 بالمائة (75ر2 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 45 الف دينار

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الاكثر حركية مستقطبا معاملات بحجم 301 الف دينار وتقدم بنسبة 7ر28 بالمائة

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