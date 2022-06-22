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افارقة من احدى دول جنوب الصحراء يختطفون شخص ويطالبون عائلته بفدية..#خبر_عاجل

2022/06/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية ليلة الثلاثاء من إلقاء القبض على ثلاثة شبان من إحدى دول جنوب الصحراء اختطفوا مواطن من جنسيتهم واحتجزوه داخل منزل بجهة تازركة بعد أن طالبوا عائلته بفدية مالية قدرها 12 ألف دينار.

وجاء في محاضر البحث أن إشعارا ورد على مصلحة مكافحة الإتجار بالبشر بإدارة الشرطة العدلية مفاده تعرض شاب من إحدى دول جنوب صحراء إفريقيا إلى الاختطاف من طرف مجموعة من مواطنيه واحتجازه وطالبوا عائلته بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأفادت الأبحاث أن المحققين كثفوا من تحرياتهم حول مكان الاحتجاز ليتم حصره في مرحلة أولى بين قربة وتازركة وبالمزيد من التدقيق تم تحديد المكان وهو منزل بجهة تازركة حيث تحول أعوان الأمن ليلة أمس إلى المنزل المذكور ، وبمداهمته أمكن ضبط الشاب المختطف وبجانبه مختطفوه وهم ثلاثة شبان من نفس بلده الإفريقي.

وأفاد المختطف أنه مدين لخاطفيه بمبلغ مالي مقابل عملية إبحار خلسة إلى أوروبا تم إحباطها، فتولوا اختطافه واحتجازه بالمنزل وتصويره بواسطة هواتفهم وهو يتعرض إلى التعذيب من طرفهم وإرسال الصور إلى عائلته، مضيفا بأنها أرسلت مبلغ 5000 دينار إلى الخاطفين عبر وسيط من نفس بلدهم الا أنهم اشترطوا تسلم باقي المبلغ وقدره 7000 د مقابل إخلاء سبيله.

وتقرر الإحتفاظ بالموقوفين على ذمة البحث وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

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