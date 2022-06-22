افارقة من احدى دول جنوب الصحراء يختطفون شخص ويطالبون عائلته بفدية..#خبر_عاجل

غدا: القضاة في يوم غضب..

عاجل: وزارة الصحة تنبه من عودة انتشار كورونا وتدعو المواطنين الى الالتزام بهذه الاجراءات..

حالة الطقس اليوم: درجات الحرارة في ارتفاع..

بطولة الارجنتين: تعيين كارلوس تيفيس مدربا لروساريو سنترال

2022/06/22 أخبار, المصدر, رياضة

تم تعيين مهاجم بوكا جونيورس ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم السابق كارلوس تيفيس مدربا لفريق روساريو سنترال بعد أسبوعين من اعتزاله اللعب نهائيا.

وأوضح مصدر داخل نادي روساريو سنترال أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنقليزي وجوفنتوس الإيطالي، قاد بالفعل أول حصة تدريبية له وسيحاول إنقاذ فريق يعاني من صعوبات رياضية ويواجه أزمة حوكمة.

و فاز الـ”أباتشي” وهو لقب تيفيس، بكأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتيننتال عام 2003 مع بوكا، ورابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008 مع مانشستر يونايتد ولقبين في إيطاليا مع يوفنتوس (2013-2014 و2014-2015).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn