بطولة الارجنتين: تعيين كارلوس تيفيس مدربا لروساريو سنترال

تم تعيين مهاجم بوكا جونيورس ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم السابق كارلوس تيفيس مدربا لفريق روساريو سنترال بعد أسبوعين من اعتزاله اللعب نهائيا.

وأوضح مصدر داخل نادي روساريو سنترال أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنقليزي وجوفنتوس الإيطالي، قاد بالفعل أول حصة تدريبية له وسيحاول إنقاذ فريق يعاني من صعوبات رياضية ويواجه أزمة حوكمة.

و فاز الـ”أباتشي” وهو لقب تيفيس، بكأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتيننتال عام 2003 مع بوكا، ورابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008 مع مانشستر يونايتد ولقبين في إيطاليا مع يوفنتوس (2013-2014 و2014-2015).