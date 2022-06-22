مدنين: الوضع الوبائي المرتبط بفيروس “كورونا” مستقر مع ضرورة الانتباه والحذر

تطور عدد اصابات فيروس “كورونا” خلال النصف الاول من شهر جوان الحالي الى معدل 3 اصابات من جملة 100 عينة ترفع في اليوم بولاية مدنين مقارنة باصابتين يوميا خلال شهر ماي المنقضي، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز، الذي اعتبر ان الوضع مستقر الا ان الانتباه والحذر واجب امام تواصل وجود هذا الفيروس.

واضاف العنز في تصريحه ل”وات” ان الوضع لا يطرح خطورة لاعتبار ان الجهة تسجل 12 حالة لكل 100 الف ساكن، لافتا الى ضرورة اليقضة وتجنب التجمعات والتباعد الجسدي وحمل الكمامة وخاصة مع عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج من ناحية وضعف المناعة، وهو ما يستوجب تعزيزها بجرعة اخرى.

وحسب مدير المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة سالم عيسى فان مريضين اثنين يقيمان بقسم الكوفيد بالمستشفى بعد ان ظل فارغا لايام دون مصابين بفيروس “كورونا”، كما تم تسجيل حالة وفاة بسبب هذا الفيروس يوم امس لمسن يعاني عدة امراض اخرى.