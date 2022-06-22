بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع ماني مهاجم السنغال من ليفربول حتى جوان 2025

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ساديو ماني مهاجم السنغال من ليفربول لمدة ثلاث سنوات حتى جوان 2025.

وذكرت تقارير أن بايرن، الذي فاز بلقبه العاشر تواليا في البطولة الألمانية الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي، وافق على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون يورو (42.10 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 30 عاما والذي كان يتبقى له عام في عقده مع ليفربول.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن “ساديو ماني نجم عالمي. يعرف تماما قيمة وقدر بايرن وطبيعة المنافسة في البطولة الألمانية”.

وسيغادر ماني ملعب آنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا في جميع المسابقات وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والبطولة الإنجليزية الممتازة بعد ذلك بموسم.

وأصبح المهاجم السنغالي ثالث صفقة لبايرن قبل انطلاق الموسم الجديد بعد وصول ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ ونصير مزراوي.

وقال ماني “السعادة لا تسعني بالانضمام أخيرا إلى بايرن. أجريت محادثات كثيرة مع مسؤولي النادي وشعرت منذ البداية برغبة هذا النادي الكبير في التعاقد معي.

“لذلك لم تساورني أي شكوك. إنه الوقت المناسب لخوض تحديات جديدة. أرغب في تحقيق انجازات كبيرة مع هذا النادي خاصة على الصعيد الدولي”.

وفاز بايرن بلقبه العاشر تواليا في البطولة الألمانية لكنه أخفق في تخطي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

كما فشل أيضا في التقدم في المسابقة في نسخة 2021 بعد عام من الفوز بدوري الأبطال.

وكان ماني من أبرز لاعبي ليفربول الموسم الماضي حيث سجل 23 هدفا ليحقق فريق المدرب يورجن كلوب ثنائية الكأس المحلية وينافس على لقب الدوري الممتاز حتى الرمق الأخير قبل أن يحسمه مانشستر سيتي.

وفاز ماني بستة ألقاب إجمالا بعد انتقاله من ساوثامبتون في يونيو حزيران 2016 وشكل ثلاثيا هجوميا رهيبا مع محمد صلاح وروبرت فيرمينو في ليفربول.

ومدح كلوب مدرب ليفربول ماني الشهر الماضي والذي كان أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب الألماني فور توليه المسؤولية. ووصف كلوب الدولي السنغالي بأنه “لاعب من طراز عالمي رفيع” لكن اللاعب الباحث عن تحديات جديدة رفض تجديد عقده مع ليفربول.