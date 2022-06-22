شقيقتان تسطوان على خزنة بمنزل زوج شقيقتهما وتسرقان أكثر من كيلوغرام من الذهب

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة بإدراج شقيقتين في التفتيش وذلك بشبهة تورطهما في السطو على خزنتين حديديتين من منزل زوج شقيقتهما المتوفاة وبداخلهما مبالغ مالية هامة جدا من العملة المحلية والأجنبية وكمية كبيرة من المصوغ تزن أكثر من كيلوغرام.

وجاء في الأبحاث أن المتضرر تقدم بشكاية مفادها تعرض خزنتين حديديتين إلى السرقة من داخل منزله وبداخلهما مبالغ مالية هامة ومصوغا ووثائق شخصية ووثائق ذات علاقة بنشاط شركة يديرها، متهما شقيقتي زوجته المتوفاة بالوقوف وراء عملية السرقة.

وأفادت الأبحاث أن الشقيقتين تمكنتا من الفرار إلى خارج البلاد، وبتعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تولى أعوانها وبمقتضى إذن قضائي تفتيش منزلي الشقيقتين ليتم ضبط الخزنتين وحجز مبالغ مالية من العملة المحلية تفوق المائة ألف دينار ومبالغ من العملة الصعبة تفوق المئتي ألف دينار وحوالي كيلو ومئة غرام من الذهب من المعدن الأصفر والأبيض وساعات يدوية فاخرة وجوازات سفر المتضرر وأبنائه ودفتر ادخار باسم زوجته المتوفاة مضمن به مبلغ أكثر من 170 ألف دينار ووثائق تابعة لنشاط شركته التجارية.