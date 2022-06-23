سلسبيل القليبي تحذر من نظام رئاسي قد ينزلق بسرعة الى هيمنة رئاسة الجمهورية..

حذرت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي مما اعتبرته خيار تبني تونس للنظام الرئاسي على النحو الامريكي، وهو النظام القائم، برأيها، على الفصل الصارم بين السلط مع التوازن بينها.

و شددت القليبي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام ان كل الدول التي حاولت تبني هذا النظام السياسي فشلت و انحرفت فيها التجربة من نظام رئاسي الى نظام رئاسوي يصبح فيه شخص رئيس الجمهورية هو محور جميع المؤسسات، وذلك على غرار ما حصل في دول امريكا اللاتينية و افريقيا جنوب الصحراء و بعض دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا، وفق قولها، مضيفة ان جميع هذه الدول انزلقت بسرعة الى نظام هيمنة رئاسة الجمهوية

واضافت القليبي “المشكل في النظام الرئاسي تتعلق بامكانية تغول رئاسة الجمهورية لانها قائمة على شخص واحد…و اليوم المشروع الذي يتم الترويج له سلطة تنفيذية ذات راس واحد،هي في حقيقة الامر تعني انها بين ايدي شخص واحد و هو رئيس الجمهورية و البقية مساعدين له”، مضيفة ان ذلك ليس بجديد و هو معمول به في في دستور 59.