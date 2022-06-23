العالية: من بينهم طبيب.. الكشف عن وفاق إجرامي من أجل تدليس وصفات طبية لأدوية مخدرة..

على اثر تقدم الممثل القانوني للمستشفى المحلي بالعالية إلى مقر مركز الأمن الوطني بالجهة معلما عن شبهة تدليس وصفات طبية لأدوية مخدرة مدرجة بالجدول “أ” و”ب” تم إعطائها لإمرأة وتحمل إمضاء وختم طبيب عام بذات المستشفى.

بإجراء التحريات اللازمة تبين أن الطبيب المذكور يتمتع حاليا بإجازته السنوية والذي بإستدعائه والتحري معه أنكر علمه بالموضوع مؤكدا أنه على معرفة بأصحاب الهويات الموجودة بالوصفات المذكورة (الأم وابنتها وزوجها) بحكم ترددهم الدائم للمستشفى قصد العلاج مرجحا أن أحد الزوجين قد عمد الى طباعة وصفات طبية باستعمال الختم الخاص به أثناء مغادرته المكتب لمعاينة حالة استعجالية.

تم على الفور بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية مداهمة منزل ذوي الشبهة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالعالية و فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل التي تعهدت بالبحث في الموضوع وقد أمكن ضبطهم وحجز عدد 45 قرص دواء مخدر نوع “بركيزول” ومجموعة من الوصفات الطبية لأدوية مخدرة واقتيادهم الى مقر الوحدة الأمنية.

هذا وبالتحري معهم أفادوا أن رئيس قسم الطب المذكور من تولى تسليمهم الوصفات الطبية المدلسة والتي تحمل الختم الخاص به بمقابل مادي قدره 100 دينار عن كل وصفة لتتولى المرأة إمضائها وشراء الأدوية المخدرة قصد استهلاكها رفقة زوجها، مضيفة أنه سبق لها وإبنة خالتها إقامة علاقات جنسية مع الطبيب المذكور مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة بمنزل يكتريه بجهة رفراف.

بتعميق التحريات الميدانية تبين أن المشتبه فيهم ضالعين في مجال استهلاك وترويج الأقراص المخدرة.

باستشارة النيابة العمومية ومدها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تكوين وفاق ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة ومسك واستعمال مدلس” والأبحاث متواصلة.