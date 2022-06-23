مدنين: ترشح 2949 تلميذا لاجتياز مناظرةالدخول للمدارس الاعدادية النموذجية

تقدّم، اليوم الخميس، بولاية مدنين، 2949 مترشّحا لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية “السيزيام” ،موزّعين على 9 مراكز اختبار بالجهة، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين محرز نجيب بن حميدة

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، الى وجود حالة واحدة استثنائية من بين المترشحين ستتمتع باضافة ثلث الوقت ووضع قاعة على ذمتها طيلة الاختبار.

ويتنافس المترشّحون على 175 مقعدا بالاعداديات النموذجية بالجهة منها 100 بالاعدادية النموذجية بمدنين، و75 بالاعدادية النموذجية بجربة المحدثة منذ سنتين بمقر مؤقت في انتظار استكمال اشغال المشروع المخصص لها.

هذا وانتهت أمس الأربعاء اختبارات مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية “النوفيام” دون تسجيل أية حالة غش، مقابل تسجيل غيابات في صفوف المترشحين بلغت 275 غيابا من مجموع 1521 مترشحا مسجّلا لاجتياز الاختبارات.

وتابع والي مدنين سعيد بن زايد، صباح اليوم، ظروف انطلاق مناظرة “السيزيام” بمركزي الاختبار بمدنين، مثنيا على جهود الاسرة التربوية والمجتمع المدني في تأمين افضل الظروف لسير هذه المناظرات التي تعيش على وقعها كل العائلات التونسية.

وتميّز انطلاق الاختبارات بحضور ملفت للاولياء الذين رافقوا ابناءهم في محاولة لتوفير الدعم النفسي وتهدئة مخاوفهم في اول مناظرة يجتازونها وفق ما أكده أغلبهم في تصريحات متطابقة لـ”وات”.